Нідерланди підписали документи на відправку в Україну перших F-16

Кайса Оллонгрен. За її словами, ці літаки можна буде використовувати всюди, зокрема, і на російській території.



Представниця уряду з міркувань безпеки не уточнила скільки саме літаків буде в першій поставці в Україну і коли саме вони прибудуть, - пише



"На додаток до попередньої інформації щодо постачання товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться постачання до місця призначення першого літака. Інформуємо вашу палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано", - мовиться у листі міністерки Оллорген до спікера Палати представників парламенту країни.



"Операційна безпека залишається провідною в ухваленні рішення, оприлюднювати інформацію чи ні. Виходячи з цього, а також домовленостей у рамках міжнародної коаліції, жодних додаткових подробиць щодо цього відправлення наразі не надається", - заявила очільниця міноборони Нідерландів, додавши, що про деталі уряд буде конфіденційно повідомляти парламентарів.



Ці літаки вже “незабаром зіткнуться з російськими винищувачами”, про заяву міністерки повідомило грецьке видання ProNews.



Раніше очільниця Міноборони у листі до парламенту повідомила, що необхідні дозволи на експорт перших літаків F-16 в Україну надано.



Видання ProNews зазначило, що дозвіл Нідерландів використовувати свої винищувачі для ураження цілей на території Росії “може призвести до нової ескалації з Російською Федерацією, яка може обернутися вкрай неприємною ситуацією для всіх”.



“Західні винищувачі створять серйозні проблеми для Росії, яка буде змушена залучити частину своїх військово-повітряних сил для боротьби з ними”, - мовиться у статті від 2 липня.



Напередодні міжнародні ЗМІ повідомляли, що винищувачі F-16 можуть базуватись не в Україні, а в одній із сусідніх країн Східної Європи для безпеки.



Втім минулого місяця радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS зазначив, що винищувачі F-16 будуть розгорнуті на території України.



“План полягає в тому, щоб розгорнути F-16 в Україні”, — сказав Салліван в інтерв’ю 19 червня.



"Двостороння безпекова угода, яку підписали президент США і президент Зеленський, посилює цей пункт. Ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потужність, яка базується в Україні", - сказав про винищувачі F-16 представник Білого дому Салліван.



Раніше російські військові посадовці погрожували, що у разі виявленні будуть знищувати авіаційну інфраструктуру в Україні.



Як відомо, Україна може використовувати F-16 для протидії кількатонним керованим російським авіабомбам, які останнім часом почала застосовувати РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Документи про надсилання в Україну 24-х винищувачів F-16 підписано, повідомила міністерка оборони Нідерландів. За її словами, ці літаки можна буде використовувати всюди, зокрема, і на російській території.Представниця уряду з міркувань безпеки не уточнила скільки саме літаків буде в першій поставці в Україну і коли саме вони прибудуть, - пише "Голос Америки" "На додаток до попередньої інформації щодо постачання товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться постачання до місця призначення першого літака. Інформуємо вашу палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано", - мовиться у листі міністерки Оллорген до спікера Палати представників парламенту країни."Операційна безпека залишається провідною в ухваленні рішення, оприлюднювати інформацію чи ні. Виходячи з цього, а також домовленостей у рамках міжнародної коаліції, жодних додаткових подробиць щодо цього відправлення наразі не надається", - заявила очільниця міноборони Нідерландів, додавши, що про деталі уряд буде конфіденційно повідомляти парламентарів.Ці літаки вже “незабаром зіткнуться з російськими винищувачами”, про заяву міністерки повідомило грецьке видання ProNews.Раніше очільниця Міноборони у листі до парламенту повідомила, що необхідні дозволи на експорт перших літаків F-16 в Україну надано.Видання ProNews зазначило, що дозвіл Нідерландів використовувати свої винищувачі для ураження цілей на території Росії “може призвести до нової ескалації з Російською Федерацією, яка може обернутися вкрай неприємною ситуацією для всіх”.“Західні винищувачі створять серйозні проблеми для Росії, яка буде змушена залучити частину своїх військово-повітряних сил для боротьби з ними”, - мовиться у статті від 2 липня.Напередодні міжнародні ЗМІ повідомляли, що винищувачі F-16 можуть базуватись не в Україні, а в одній із сусідніх країн Східної Європи для безпеки.Втім минулого місяця радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS зазначив, що винищувачі F-16 будуть розгорнуті на території України.“План полягає в тому, щоб розгорнути F-16 в Україні”, — сказав Салліван в інтерв’ю 19 червня."Двостороння безпекова угода, яку підписали президент США і президент Зеленський, посилює цей пункт. Ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потужність, яка базується в Україні", - сказав про винищувачі F-16 представник Білого дому Салліван.Раніше російські військові посадовці погрожували, що у разі виявленні будуть знищувати авіаційну інфраструктуру в Україні.Як відомо, Україна може використовувати F-16 для протидії кількатонним керованим російським авіабомбам, які останнім часом почала застосовувати РФ.

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