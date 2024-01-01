Волинянка намалювала мурал та розмалювала хату у рідному селі. ВІДЕО

Тетяна Кузнєцова. Місце, де живе художниця, видають малюнки на воротах і на будинку.



Для мисткині рідні стіни стали полотном для перших проб пензля, - пише



«Це ще був перший курс. Мені просто захотілося щось зробити. Змішувала різні фарби, по-різному клала мазочки. Спочатку мав бути розпис, схожий до Петриківського, але творчість узяла своє», – розповіла Тетяна Кузнєцова.



Що в дівчини є хист до малювання, її рідні розгледіли ще в дитинстві. Батько Віктор пригадав, як у п’ять років вона гарно намалювала бджіл. Тому ніхто не став суперечити у виборі майбутньої професії.



Дівчина з відзнакою закінчила факультет культури й мистецтв за спеціалізацією «Декоративне мистецтво». Хоча на життя заробляє іншою професією, але творчості не покидає. З її слів, найвідданіші шанувальники робіт – це родина.



«Моїм рідним подобається абсолютно все, що я роблю, тому, якщо щось не виходить або з’являються моменти зневіри, треба скинути малюнок бабусям, і відразу безліч компліментів. Тоді знову приходить натхнення на все», – ділиться художниця.



Прабабуся дівчини Лариса демонструвала роботи в різних техніках, які зробила правнучка: від портретів до розписаних дощечок. Жінці подобаються абсолютно всі витвори Тетяни, частину яких вона їй подарувала. Але найціннішим подарунком вважає талановиту правнучку.



Через зайнятість на двох роботах дівчина приїздить не так часто, як цього хотілося б її рідним. Але сама Тетяна Кузнєцова відзначила: додому тягне постійно, бо село її надихає, особливо – тамтешні мальовничі краєвиди.



«Бобли – досить болотисте село, тут справжня Волинь. Коли ти йдеш по лісі і відчувається цей запах, хочеться там бути і творити», – переконена дівчина.



Окрім своєї вулиці, роботи художниці незабаром будуть у місцевому храмі, куди вона написала ікону. І попри зайнятість на роботі, дівчина планує розвиватись як мисткиня далі, зокрема у розписах на склі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Яскравий мурал – справжня окраса невеличкого села Бобли, що на Турійщині. Намалювала його. Місце, де живе художниця, видають малюнки на воротах і на будинку.Для мисткині рідні стіни стали полотном для перших проб пензля, - пише ІА Волинські новини , посилаючись на сюжет ТРК «Аверс».«Це ще був перший курс. Мені просто захотілося щось зробити. Змішувала різні фарби, по-різному клала мазочки. Спочатку мав бути розпис, схожий до Петриківського, але творчість узяла своє», – розповіла Тетяна Кузнєцова.Що в дівчини є хист до малювання, її рідні розгледіли ще в дитинстві. Батько Віктор пригадав, як у п’ять років вона гарно намалювала бджіл. Тому ніхто не став суперечити у виборі майбутньої професії.Дівчина з відзнакою закінчила факультет культури й мистецтв за спеціалізацією «Декоративне мистецтво». Хоча на життя заробляє іншою професією, але творчості не покидає. З її слів, найвідданіші шанувальники робіт – це родина.«Моїм рідним подобається абсолютно все, що я роблю, тому, якщо щось не виходить або з’являються моменти зневіри, треба скинути малюнок бабусям, і відразу безліч компліментів. Тоді знову приходить натхнення на все», – ділиться художниця.Прабабуся дівчини Лариса демонструвала роботи в різних техніках, які зробила правнучка: від портретів до розписаних дощечок. Жінці подобаються абсолютно всі витвори Тетяни, частину яких вона їй подарувала. Але найціннішим подарунком вважає талановиту правнучку.Через зайнятість на двох роботах дівчина приїздить не так часто, як цього хотілося б її рідним. Але сама Тетяна Кузнєцова відзначила: додому тягне постійно, бо село її надихає, особливо – тамтешні мальовничі краєвиди.«Бобли – досить болотисте село, тут справжня Волинь. Коли ти йдеш по лісі і відчувається цей запах, хочеться там бути і творити», – переконена дівчина.Окрім своєї вулиці, роботи художниці незабаром будуть у місцевому храмі, куди вона написала ікону. І попри зайнятість на роботі, дівчина планує розвиватись як мисткиня далі, зокрема у розписах на склі.

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