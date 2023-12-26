В Україні право мобілізуватися до ЗСУ можуть 27 тисяч ув'язнених

В Україні право мобілізуватися до ЗСУ можуть 27 тисяч ув'язнених
Більше 3 тисяч ув'язнених вже були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію. Ще близько 27 тисяч можуть мати право служити у Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Олену Висоцьку, яку цитує Associated Press (AP).

Як розповіла Висоцька, ув'язнених мотивує бажання повернутись додому героєм.

Умовно-дострокове звільнення засуджені можуть отримати після співбесіди, медичного огляду, а також перегляду судимості. Водночас до служби не допускають осіб, які засуджені за:

зґвалтування;
вбивство двох й більше осіб;
злочини проти національної безпеки України.
AP додає, що Україна бажає провести різницю між своєю програмою та вербування засуджених у Росії. Останніх, як правило, відправляли на найсмертоносніші бої. Українська програма, своєю чергою, направлена на інтеграцію в’язнів у регулярні українські фронтові підрозділи

Згідно з даними, що були надіслані українським урядом до Європейського союзу (ЄС), наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.

"Після перевірки умовно-достроково звільнених ув'язнених відправляють на базову підготовку до таборів, де вони навчаються поводженню зі зброєю та іншим основам бою. Навчання завершується пізніше, коли вони приєднуються до окремих підрозділів", - відзначає AP.

Мобілізація засуджених
В Україні почав діяти схвалений цього року парламентом закон про добровільну мобілізацію в'язнів.

Зацікавлені ув'язнені можуть подати клопотання про дострокове звільнення та зарахування до лав Збройних Сил України. Їхні заяви розглядають спеціальні комісії, які оцінюють ризики та дають остаточне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, засуджені, мобілізація, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка намалювала мурал та розмалювала хату у рідному селі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
В Україні право мобілізуватися до ЗСУ можуть 27 тисяч ув'язнених
Сьогодні, 01:15
3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США нададуть Україні ракети для ППО у прискореному режимі
02 липень, 23:36
На Волині завершилася основна сесія НМТ: скільки учасників, новації та проблеми. ВІДЕО
02 липень, 22:55
Схожі новини
«Не боятися, що тебе десь знайдуть, притягнуть», – ексгравець «Волині», який служить в ЗСУ «Не боятися, що тебе десь знайдуть, притягнуть», – ексгравець «Волині», який служить в ЗСУ
23 січень, 08:25
У ЗСУ назвали три категорії громадян, яких можуть мобілізувати до війська У ЗСУ назвали три категорії громадян, яких можуть мобілізувати до війська
26 грудень, 2023, 01:15
Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС
02 серпень, 2022, 06:31
Вражаючі кадри: бій дівчини-штурмовика на Харківщині Вражаючі кадри: бій дівчини-штурмовика на Харківщині
02 липень, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка намалювала мурал та розмалювала хату у рідному селі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
В Україні право мобілізуватися до ЗСУ можуть 27 тисяч ув'язнених
Сьогодні, 01:15
 0
3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
США нададуть Україні ракети для ППО у прискореному режимі
02 липень, 23:36
 0
На Волині завершилася основна сесія НМТ: скільки учасників, новації та проблеми. ВІДЕО
02 липень, 22:55
 0
Медіа
відео
1/8