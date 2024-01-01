21 вересня на Волині: гортаючи календар

21 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - день народження у головного отамана Волинського округу МГО «Козацтво запорозьке» Петра Олешка (на фото).

Також день народження відзначає письменниця Наталія Конотопець. Прозаїк, член НСПУ народилася на Волині.

Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають День миру, а віряи відзначають велике дванадесяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці.

21 вересня 2000 року вийшов перший номер газети «Волинські губернські відомості».

21 вересня 2010 року у День Різдва Пресвятої Богородиці в Луцьку під керівництвом владики Михаїла урочисто закладено наріжний камінь мурованого храму Холмської Ікони Божої Матері з капсулою, наповненою землею Святої Холмської гори, на якій знаходився колись православний храм з іконою Холмської Богородиці, де був захоронений король Данило Галицький.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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