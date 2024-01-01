Щомісяця через центри рекрутингу до Сил оборони України приєднується 6,5 тисяч добровольців





Про це представник Міністерства оборони України заявив на відкритті чергового Центру рекрутингу української армії в місті Черкаси, - повідомли у Міністерстві оборони України.



Це вже 38-й центр в Україні та другий в області. Отримати всю необхідну інформацію та рекрутуватися можна в приміщенні Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36.



Проконсультуватися та поставити всі необхідні запитання черкасці можуть за телефоном +38 (063) 048 94 93, або написавши на електронну адресу:



«Центр рекрутингу української армії створений з метою залучення до війська вмотивованих, патріотично налаштованих громадян. Дякуємо Міністерству оборони за цю важливу ініціативу», — зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.



У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами. Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.



Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.



На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міністерство оборони у співпраці із регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування. Всі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.



«Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії», — заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.Про це представник Міністерства оборони України заявив на відкритті чергового Центру рекрутингу української армії в місті Черкаси, - повідомли у Міністерстві оборони України.Це вже 38-й центр в Україні та другий в області. Отримати всю необхідну інформацію та рекрутуватися можна в приміщенні Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36.Проконсультуватися та поставити всі необхідні запитання черкасці можуть за телефоном +38 (063) 048 94 93, або написавши на електронну адресу: [email protected] . Центр працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, а в п’ятницю з 8:00 до 16:00.«Центр рекрутингу української армії створений з метою залучення до війська вмотивованих, патріотично налаштованих громадян. Дякуємо Міністерству оборони за цю важливу ініціативу», — зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами. Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міністерство оборони у співпраці із регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування. Всі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.«Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії», — заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію