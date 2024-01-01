Вважався зниклим безвісти: на Запоріжі загинув воїн з Волині Петро Вакульчук





Про це повідомили на офіційній сторінці громади у фейсбуці.



Підтвердили загибель зниклого безвісті 31 липня 2024 р. солдата Вакульчука Петра Станіславовича, жителя села Новокотів Підгайцівської громади, який загинув в бою за Незалежність України поблизу н.п. Вербове Запорізької області.



Про графік зустрічі та поховання повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка з війни про загибель воїна-краянина надійшла у Підгайцівську громаду.Про це повідомили на офіційній сторінці громади у фейсбуці.Підтвердили загибель зниклого безвісті 31 липня 2024 р. солдата Вакульчука Петра Станіславовича, жителя села Новокотів Підгайцівської громади, який загинув в бою за Незалежність України поблизу н.п. Вербове Запорізької області.Про графік зустрічі та поховання повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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