Вважався зниклим безвісти: на Запоріжі загинув воїн з Волині Петро Вакульчук

Вважався зниклим безвісти: на Запоріжі загинув воїн з Волині Петро Вакульчук
Трагічна звістка з війни про загибель воїна-краянина надійшла у Підгайцівську громаду.

Про це повідомили на офіційній сторінці громади у фейсбуці.

Підтвердили загибель зниклого безвісті 31 липня 2024 р. солдата Вакульчука Петра Станіславовича, жителя села Новокотів Підгайцівської громади, який загинув в бою за Незалежність України поблизу н.п. Вербове Запорізької області.

Про графік зустрічі та поховання повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Підгайці, загибель, втрата, війна
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