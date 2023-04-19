Президент нагородив волинянин, який завоював «срібло» на Паралімпіаді
Сьогодні, 20:35
Двоє ковельчан нагороджені державними нагородами за досягнення високих спортивних результатів на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі та утвердження міжнародного авторитету України.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Указом Президента України Володимира Зеленського орденами «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено бронзового призера ХVІІ Паралімпійських ігор з пара пауерліфтінгу Юрія Бабинця та його особистого тренера, депутата Ковельської міської ради Валерія Дружиновича.
"Пригадалось, як у жовтні довоєнного 2021 року, після повернення з Паралімпіади в Токіо, Валерій Павлович зі своїми вихованцями — Юрієм Бабинцем та Станіславом Самолюком завітали до мене в гості, і ми тоді, за філіжанкою кави, мріяли про успішне продовження спортивної кар’єри хлопців та паралімпійські нагороди. Вкотре пересвідчуюсь: мрії збуваються. Треба тільки вірити в себе, наполегливо працювати і йти до мети... Пишаюся і щиро вітаю Валерія Павловича та Юрія із заслуженими нагородами!" - написав Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Указом Президента України Володимира Зеленського орденами «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено бронзового призера ХVІІ Паралімпійських ігор з пара пауерліфтінгу Юрія Бабинця та його особистого тренера, депутата Ковельської міської ради Валерія Дружиновича.
"Пригадалось, як у жовтні довоєнного 2021 року, після повернення з Паралімпіади в Токіо, Валерій Павлович зі своїми вихованцями — Юрієм Бабинцем та Станіславом Самолюком завітали до мене в гості, і ми тоді, за філіжанкою кави, мріяли про успішне продовження спортивної кар’єри хлопців та паралімпійські нагороди. Вкотре пересвідчуюсь: мрії збуваються. Треба тільки вірити в себе, наполегливо працювати і йти до мети... Пишаюся і щиро вітаю Валерія Павловича та Юрія із заслуженими нагородами!" - написав Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Президент нагородив волинянин, який завоював «срібло» на Паралімпіаді
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня
Сьогодні, 20:00
У Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах
Сьогодні, 19:13
У Нововолинську чоловіка засудили на вісім років за розбій
Сьогодні, 17:51