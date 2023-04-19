Президент нагородив волинянин, який завоював «срібло» на Паралімпіаді

Двоє ковельчан нагороджені державними нагородами за досягнення високих спортивних результатів на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі та утвердження міжнародного авторитету України.Про це повідомив Ковельський міський головаУказом Президента України Володимира Зеленського орденами «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено бронзового призера ХVІІ Паралімпійських ігор з пара пауерліфтінгута його особистого тренера, депутата Ковельської міської ради"Пригадалось, як у жовтні довоєнного 2021 року, після повернення з Паралімпіади в Токіо, Валерій Павлович зі своїми вихованцями — Юрієм Бабинцем та Станіславом Самолюком завітали до мене в гості, і ми тоді, за філіжанкою кави, мріяли про успішне продовження спортивної кар’єри хлопців та паралімпійські нагороди. Вкотре пересвідчуюсь: мрії збуваються. Треба тільки вірити в себе, наполегливо працювати і йти до мети... Пишаюся і щиро вітаю Валерія Павловича та Юрія із заслуженими нагородами!" - написав Ігор Чайка.