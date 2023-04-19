Президент нагородив волинянин, який завоював «срібло» на Паралімпіаді

Президент нагородив волинянин, який завоював «срібло» на Паралімпіаді
Двоє ковельчан нагороджені державними нагородами за досягнення високих спортивних результатів на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі та утвердження міжнародного авторитету України.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Указом Президента України Володимира Зеленського орденами «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено бронзового призера ХVІІ Паралімпійських ігор з пара пауерліфтінгу Юрія Бабинця та його особистого тренера, депутата Ковельської міської ради Валерія Дружиновича.

"Пригадалось, як у жовтні довоєнного 2021 року, після повернення з Паралімпіади в Токіо, Валерій Павлович зі своїми вихованцями — Юрієм Бабинцем та Станіславом Самолюком завітали до мене в гості, і ми тоді, за філіжанкою кави, мріяли про успішне продовження спортивної кар’єри хлопців та паралімпійські нагороди. Вкотре пересвідчуюсь: мрії збуваються. Треба тільки вірити в себе, наполегливо працювати і йти до мети... Пишаюся і щиро вітаю Валерія Павловича та Юрія із заслуженими нагородами!" - написав Ігор Чайка.

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Теги: Волинь, Ковель, паралімпіада, нагорода
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