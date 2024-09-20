У Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах





Про це повідомляє Delfi, пише



Надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою (включно з латгальською). Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку або країн-кандидатів.



Зазначається, що ці поправки забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.



Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.



У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною.



У травні головний редактор Латвійського телебачення (LTV) Сігіта Роке за погодженням з редакційною радою ухвалила рішення скасувати дебати російською мовою перед виборами до Європарламенту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сейм Латвії заборонив використання російської мови в банкоматах країни. Таке рішення сейм ухвалив 19 вересня, затвердивши поправки до закону про кредитні установи.Про це повідомляє Delfi, пише LB.ua Надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою (включно з латгальською). Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку або країн-кандидатів.Зазначається, що ці поправки забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною.У травні головний редактор Латвійського телебачення (LTV) Сігіта Роке за погодженням з редакційною радою ухвалила рішення скасувати дебати російською мовою перед виборами до Європарламенту.

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