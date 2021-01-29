У Нововолинську чоловіка засудили на вісім років за розбій





Про це йдеться у



Обвинувачений – уродженець Нововолинська, не одружений, військовослужбовець ЗСУ.



Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 3 серпня 2023 року, близько 5 години ранку. Обвинувачений напав на потерпілого з ножем, вимагаючи передати йому гроші та гаманець. Злочинець використовував маску з шапки із прорізаними отворами, щоб приховати свою особу.



Підсудний був затриманий правоохоронцями незадовго після скоєння злочину. Наступного дня йому обрали запобіжний захід. З того часу він перебував під вартою.



На суді обвинувачений визнав свою вину та висловив щире каяття, пояснивши, що скоїв напад вважаючи, що потерпілий є іншою людиною. Чоловік також просив суд взяти до уваги той факт, що він добровільно пішов на фронт, був поранений та має намір продовжувати службу.



Попри щире каяття, суд не врахував як пом’якшувальну обставину бажання обвинуваченого продовжувати службу, оскільки понад вісім місяців після повернення з лікування він не повертався до військової частини без поважних причин.



Зрештою, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) ККУ. Йому призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Про те, що нововолинські поліцейські затримали зухвалого зловмисника, який погрожував чоловікові ножем та вимагав гаманець, ми повідомляли 4 серпня минулого року.



Тоді правоохоронці інформували, що до них надійшло повідомлення від 30-річного мешканця Нововолинська про злочин, скоєний проти нього. Близько 5 ранку, коли чоловік перебував біля свого автомобіля на одній із вулиць міста, до нього підійшов невідомий у саморобній масці. Зловмисник почав погрожувати йому ножем та вимагав віддати гаманець. На щастя, чоловік швидко зреагував, йому вдалося осліпити нападника ліхтариком телефона та втекти.



Він одразу ж викликав поліцію, надав детальний опис зловмисника. Правоохоронці обстежили територію, поспілкувалися з громадянами, провели ряд інших слідчо-оперативних дій, зокрема, вилучили й речові докази – ніж та маску, які використовував розбійник. Буквально за декілька годин його особу встановили й затримали – це 32-річний мешканець Нововолинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинський міський суд розглянув справу щодо чоловіка, який скоїв розбій.Про це йдеться у вироку суду від 12 вересня.Обвинувачений – уродженець Нововолинська, не одружений, військовослужбовець ЗСУ.Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 3 серпня 2023 року, близько 5 години ранку. Обвинувачений напав на потерпілого з ножем, вимагаючи передати йому гроші та гаманець. Злочинець використовував маску з шапки із прорізаними отворами, щоб приховати свою особу.Підсудний був затриманий правоохоронцями незадовго після скоєння злочину. Наступного дня йому обрали запобіжний захід. З того часу він перебував під вартою.На суді обвинувачений визнав свою вину та висловив щире каяття, пояснивши, що скоїв напад вважаючи, що потерпілий є іншою людиною. Чоловік також просив суд взяти до уваги той факт, що він добровільно пішов на фронт, був поранений та має намір продовжувати службу.Попри щире каяття, суд не врахував як пом’якшувальну обставину бажання обвинуваченого продовжувати службу, оскільки понад вісім місяців після повернення з лікування він не повертався до військової частини без поважних причин.Зрештою, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) ККУ. Йому призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.Про те, що нововолинські поліцейські затримали зухвалого зловмисника, який, ми повідомляли 4 серпня минулого року.Тоді правоохоронці інформували, що до них надійшло повідомлення від 30-річного мешканця Нововолинська про злочин, скоєний проти нього. Близько 5 ранку, коли чоловік перебував біля свого автомобіля на одній із вулиць міста, до нього підійшов невідомий у саморобній масці. Зловмисник почав погрожувати йому ножем та вимагав віддати гаманець. На щастя, чоловік швидко зреагував, йому вдалося осліпити нападника ліхтариком телефона та втекти.Він одразу ж викликав поліцію, надав детальний опис зловмисника. Правоохоронці обстежили територію, поспілкувалися з громадянами, провели ряд інших слідчо-оперативних дій, зокрема, вилучили й речові докази – ніж та маску, які використовував розбійник. Буквально за декілька годин його особу встановили й затримали – це 32-річний мешканець Нововолинська.

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