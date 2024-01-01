Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі

Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, що відбудуться у жовтні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"Осіння меланхолія – це не про нас. Ми у театрі знаємо, як перетворити жовтень на теплий та барвистий час!" - йдеться в дописі.

Артисти запрошують любителів театрального мистецтва на комедії, оперу, концерт-виставу, а найменших глядачів – на казкові історії.

Концерт-вистава «При ватрі» (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє) та французька комедія «Оскар або Скажена авантюра» розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.
Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі

Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі

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Теги: театр, Луцьк, вистави
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