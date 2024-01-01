Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі





Про це



"Осіння меланхолія – це не про нас. Ми у театрі знаємо, як перетворити жовтень на теплий та барвистий час!" - йдеться в дописі.



Артисти запрошують любителів театрального мистецтва на комедії, оперу, концерт-виставу, а найменших глядачів – на казкові історії.



Концерт-вистава «При ватрі» (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє) та французька комедія «Оскар або Скажена авантюра» розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.



Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, що відбудуться у жовтні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."Осіння меланхолія – це не про нас. Ми у театрі знаємо, як перетворити жовтень на теплий та барвистий час!" - йдеться в дописі.Артисти запрошують любителів театрального мистецтва на комедії, оперу, концерт-виставу, а найменших глядачів – на казкові історії.Концерт-вистава «При ватрі» (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє) та французька комедія «Оскар або Скажена авантюра» розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

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