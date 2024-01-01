На Волині попрощалися з Героєм Василем Махновцем
Сьогодні, 17:06
19 вересня в Четвертні провели в останню дорогу Захисника України Василя Івановича МАХНОВЦЯ.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"Біль і туга розриває серце кожного земляка. Ми втрачаємо кращих синів, справжніх Патріотів. Пам’ять про Героя буде вічно жити, а його подвиг надихатиме нас усіх боронити свою країну, мир та спокій у ній. Його життя та жертовність не пройшли даремно і стануть світлим прикладом для майбутніх поколінь. Пам’ятаємо та вклоняємось! Царство небесне та вічний спокій загиблому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській громаді.
"Біль і туга розриває серце кожного земляка. Ми втрачаємо кращих синів, справжніх Патріотів. Пам’ять про Героя буде вічно жити, а його подвиг надихатиме нас усіх боронити свою країну, мир та спокій у ній. Його життя та жертовність не пройшли даремно і стануть світлим прикладом для майбутніх поколінь. Пам’ятаємо та вклоняємось! Царство небесне та вічний спокій загиблому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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