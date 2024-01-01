На Волині попрощалися з Героєм Василем Махновцем

Василя Івановича МАХНОВЦЯ.



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"Біль і туга розриває серце кожного земляка. Ми втрачаємо кращих синів, справжніх Патріотів. Пам’ять про Героя буде вічно жити, а його подвиг надихатиме нас усіх боронити свою країну, мир та спокій у ній. Його життя та жертовність не пройшли даремно і стануть світлим прикладом для майбутніх поколінь. Пам’ятаємо та вклоняємось! Царство небесне та вічний спокій загиблому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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