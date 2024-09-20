У ЄС кажуть, що не будуть примусово повертати чоловіків в Україну





Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише



Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.



"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист", – зазначила Йоганссон.



На уточнююче запитання "Радіо Свобода", чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.



"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– наголосила вона.



Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку, щоб заохотити їх повертатися в Україну.



Очільник українського МЗС Андрій Сибіга, що виступав разом із ним на панельній дискусії, висловив підтримку цій ідеї.



Міністр оборони Естонії у коментарях на цю тему казав, що Таллінн співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти", але що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Єврокомісії заявили, що громадян України чоловічої статі призовного віку не виселятимуть з території Європейського Союзу примусово.Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справв інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда" Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку."Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист", – зазначила Йоганссон.На уточнююче запитання "Радіо Свобода", чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово."Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– наголосила вона.Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщізакликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку, щоб заохотити їх повертатися в Україну.Очільник українського МЗС, що виступав разом із ним на панельній дискусії, висловив підтримку цій ідеї.Міністр оборони Естонії у коментарях на цю тему казав, що Таллінн співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти", але що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків.

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