У ЄС кажуть, що не будуть примусово повертати чоловіків в Україну

У ЄС кажуть, що не будуть примусово повертати чоловіків в Україну
У Єврокомісії заявили, що громадян України чоловічої статі призовного віку не виселятимуть з території Європейського Союзу примусово.

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист", – зазначила Йоганссон.

На уточнююче запитання "Радіо Свобода", чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– наголосила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку, щоб заохотити їх повертатися в Україну.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга, що виступав разом із ним на панельній дискусії, висловив підтримку цій ідеї.

Міністр оборони Естонії у коментарях на цю тему казав, що Таллінн співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти", але що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЄС, чоловіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах
Сьогодні, 19:13
У ЄС кажуть, що не будуть примусово повертати чоловіків в Україну
Сьогодні, 18:16
У Нововолинську чоловіка засудили на вісім років за розбій
Сьогодні, 17:51
На Волині попрощалися з Героєм Василем Махновцем
Сьогодні, 17:06
Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Допоміг виїхати за кордон 278 військовозобов'язаним чоловікам – лучанин постане перед судом Допоміг виїхати за кордон 278 військовозобов'язаним чоловікам – лучанин постане перед судом
30 липень, 13:00
Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко Відзавтра у всіх чоловіків, які перетинають кордон, перевірятимуть облікові документи, – Демченко
16 липень, 12:30
Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з росією, − ЗМІ Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з росією, − ЗМІ
16 липень, 10:40
Житель Закарпаття «зашив» у мікроавтобус двох пасажирів і 20 тисяч пачок сигарет Житель Закарпаття «зашив» у мікроавтобус двох пасажирів і 20 тисяч пачок сигарет
02 липень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах
Сьогодні, 19:13
 0
У ЄС кажуть, що не будуть примусово повертати чоловіків в Україну
Сьогодні, 18:16
 0
У Нововолинську чоловіка засудили на вісім років за розбій
Сьогодні, 17:51
 0
На Волині попрощалися з Героєм Василем Махновцем
Сьогодні, 17:06
 0
Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8