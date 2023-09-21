У бою за Україну загинула чемпіонка з важкої атлетики Ніна Пашкевич

Ніна Пашкевич з Рівненщини. їй назавжди - 47...



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Здолбунівчани знали Ніну як спортсменку-важкоатлетку, майстра спорту та тренерку чемпіонок України і Європи. Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях. У квітні цього року Ніна Пашкевич стала переможницею Чемпіонату України з важкої атлетики. Загалом мала близько сотні спортивних нагород.



У суботу, 21 вересня, Ніна Миколаївна повертається додому "На щиті".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрілецьз Рівненщини. їй назавжди - 47...Про це повідомила Здолбунівська міська рада.Здолбунівчани знали Ніну як спортсменку-важкоатлетку, майстра спорту та тренерку чемпіонок України і Європи. Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях. У квітні цього року Ніна Пашкевич стала переможницею Чемпіонату України з важкої атлетики. Загалом мала близько сотні спортивних нагород.У суботу, 21 вересня, Ніна Миколаївна повертається додому "На щиті".

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