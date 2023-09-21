У бою за Україну загинула чемпіонка з важкої атлетики Ніна Пашкевич

У бою за Україну загинула чемпіонка з важкої атлетики Ніна Пашкевич
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрілець Ніна Пашкевич з Рівненщини. їй назавжди - 47...

Про це повідомила Здолбунівська міська рада.

Здолбунівчани знали Ніну як спортсменку-важкоатлетку, майстра спорту та тренерку чемпіонок України і Європи. Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях. У квітні цього року Ніна Пашкевич стала переможницею Чемпіонату України з важкої атлетики. Загалом мала близько сотні спортивних нагород.

У суботу, 21 вересня, Ніна Миколаївна повертається додому "На щиті".
У бою за Україну загинула чемпіонка з важкої атлетики Ніна Пашкевич
У бою за Україну загинула чемпіонка з важкої атлетики Ніна Пашкевич


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Теги: Рівненщина, чемпіонка з важкої атлетики, війна
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