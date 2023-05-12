На Волині збудують другий корпус Центру комплексної реабілітації «Фенікс».Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Українипісля зустрічі з керуючим Банку розвитку Ради Європи.Перший транш позики, яку надає Україні БРРЄ в рамках спільного зі Світовим банком проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine)», буде спрямований саме на будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу Центру «Фенікс» на Волині.«Найближчими днями очікуємо надходження 10 млн євро кредитних коштів до загального фонду державного бюджету України. Їх спрямують на реалізацію важливих інфраструктурних проєктів. Зокрема, першим об’єктом буде будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу у складі центру комплексної реабілітації "Фенікс" Волинського обласного територіального медоб'єднання захисту материнства і дитинства», – йдеться у повідомленні Міністра охорони здоров’я."Тож щойно мав зустріч із керівником управління охорони здоров’я ОДАщодо новин про «Фенікс». Це дійсно важливо для Волині, адже мова йде про лікування дітей з ураженнями нервової системи та ортопедичними захворюваннями.Близько 40% пацієнтів закладу – діти із дитячим церебральним паралічем. Щороку близько 2 тисяч дітей з усієї України отримують тут реабілітаційну допомогу. Тож незабаром потужності Центру зростуть", - зазначив голова Волинської ОВАПроєктом передбачено будівництво триповерхової будівлі з підвалом та басейном. У підвалі планують облаштувати спеціальне укриття. Нова будівля буде з’єднана переходом з існуючим корпусом. В новому корпусі зможуть розміститися 64 медпрацівники та 70 відвідувачів, додатково облаштують 24 місця відпочинку для відвідувачів.Завдяки модернізації закладу вдасться збільшити потужності «Фенікса» та підвищити кількість одночасного перебування пацієнтів у 1,5-2 рази.