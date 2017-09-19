У неділю на кілька годин перекриють рух транспорту в центрі Луцька
Сьогодні, 15:06
22 вересня у зв'язку з проведенням змагань «Луцька десятка – 2024» — тимчасове перекриття руху транспорту.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У неділю, 22 вересня, у Луцьку відбуватимуться Всеукраїнські змагання «Луцька десятка – 2024».
Маршрут традиційний — проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена.
Місце проведення: м. Луцьк, просп. Волі, 13 (біля пам'ятника Т.Шевченку). Відкриття змагань о 8:45.
У зв'язку з цим, з 08.00 до 11.00 за маршрутом буде тимчасово перекрито рух транспорту.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У неділю, 22 вересня, у Луцьку відбуватимуться Всеукраїнські змагання «Луцька десятка – 2024».
Маршрут традиційний — проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена.
Місце проведення: м. Луцьк, просп. Волі, 13 (біля пам'ятника Т.Шевченку). Відкриття змагань о 8:45.
У зв'язку з цим, з 08.00 до 11.00 за маршрутом буде тимчасово перекрито рух транспорту.
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