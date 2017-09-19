У неділю на кілька годин перекриють рух транспорту в центрі Луцька





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У неділю, 22 вересня, у Луцьку відбуватимуться Всеукраїнські змагання «Луцька десятка – 2024».



Маршрут традиційний — проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена.



Місце проведення: м. Луцьк, просп. Волі, 13 (біля пам'ятника Т.Шевченку). Відкриття змагань о 8:45.



У зв'язку з цим, з 08.00 до 11.00 за маршрутом буде тимчасово перекрито рух транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 вересня у зв'язку з проведенням змагань «Луцька десятка – 2024» — тимчасове перекриття руху транспорту.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У неділю, 22 вересня, у Луцьку відбуватимуться Всеукраїнські змагання «Луцька десятка – 2024».Маршрут традиційний — проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена.Місце проведення: м. Луцьк, просп. Волі, 13 (біля пам'ятника Т.Шевченку). Відкриття змагань о 8:45.У зв'язку з цим, з 08.00 до 11.00 за маршрутом буде тимчасово перекрито рух транспорту.

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