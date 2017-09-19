У неділю на кілька годин перекриють рух транспорту в центрі Луцька

У неділю на кілька годин перекриють рух транспорту в центрі Луцька
22 вересня у зв'язку з проведенням змагань «Луцька десятка – 2024» — тимчасове перекриття руху транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У неділю, 22 вересня, у Луцьку відбуватимуться Всеукраїнські змагання «Луцька десятка – 2024».

Маршрут традиційний — проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена.

Місце проведення: м. Луцьк, просп. Волі, 13 (біля пам'ятника Т.Шевченку). Відкриття змагань о 8:45.

У зв'язку з цим, з 08.00 до 11.00 за маршрутом буде тимчасово перекрито рух транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, рух транспорту, перекриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині збудують другий корпус Центру комплексної реабілітації «Фенікс»
Сьогодні, 15:41
Як правильно вибрати фітинг для водопроводу
Сьогодні, 15:34
У неділю на кілька годин перекриють рух транспорту в центрі Луцька
Сьогодні, 15:06
В Одесі планують знести пам'ятник Пушкіну – міськрада чекає на дозвіл від ЮНЕСКО
Сьогодні, 14:47
Військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
Призупинять рух на одній з луцьких вулиць Призупинять рух на одній з луцьких вулиць
19 вересень, 2017, 08:57
Відсьогодні у Луцьку перекриють дві вулиці для руху транспорту Відсьогодні у Луцьку перекриють дві вулиці для руху транспорту
05 вересень, 10:41
У Луцьку зупинять рух транспорту на двох вулицях У Луцьку зупинять рух транспорту на двох вулицях
04 вересень, 20:35
Через заміну каналізаційного колектора у Луцьку перекриють рух транспорту Через заміну каналізаційного колектора у Луцьку перекриють рух транспорту
02 квітень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі
Сьогодні, 16:30
 0
У бою за Україну загинула чемпіонка з важкої атлетики Ніна Пашкевич
Сьогодні, 16:04
 0
На Волині збудують другий корпус Центру комплексної реабілітації «Фенікс»
Сьогодні, 15:41
 0
Як правильно вибрати фітинг для водопроводу
Сьогодні, 15:34
 0
У неділю на кілька годин перекриють рух транспорту в центрі Луцька
Сьогодні, 15:06
 0
Медіа
відео
1/8