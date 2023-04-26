Військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях





Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки, повідомляє



На його засіданні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов навів дані щодо доступу російських спецслужб до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також персональних даних, повідомили в РНБО.



"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", – повідомив він.



Працівники СБУ та Генштабу розповіли, що ворог часто використовує цей месенджер для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.



Сумнівна безпека месенджера Telegram, розробленого росіянином Павлом Дуровим, не є новиною. Однак обговорення його безпечності почастішало на тлі затримання у Франції Дурова. Його звинувачують у сприянні наркоторгівлі та іншим злочинам через відсутність модерації.



Президент Зеленський говорив, що не підтримує регулювання в такій сфері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В українських органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури вирішили обмежити використання месенджера Telegram. Працівникам органів державної влади, військовим, працівникам сектору безпеки та оборони і підприємств-операторів критичної інфраструктури відтепер буде заборонено встановлювати і використовувати цей месенджер на робочих пристроях.Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки, повідомляє LB.ua На його засіданні начальник Головного управління розвідкинавів дані щодо доступу російських спецслужб до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також персональних даних, повідомили в РНБО."Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", – повідомив він.Працівники СБУ та Генштабу розповіли, що ворог часто використовує цей месенджер для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.Сумнівна безпека месенджера Telegram, розробленого росіянином, не є новиною. Однак обговорення його безпечності почастішало на тлі затримання у Франції Дурова. Його звинувачують у сприянні наркоторгівлі та іншим злочинам через відсутність модерації.Президент Зеленський говорив, що не підтримує регулювання в такій сфері.

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