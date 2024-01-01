У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО
Сьогодні, 13:03
У Луцьку поліція встановлює осіб, ймовірно причетних до скоєння кримінальних правопорушень.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька, а саме шахрайських дій.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про цих осіб, просимо повідомити за номерами телефонів: (099)230-15-88, 0990001006, 0667434763 або 102.
Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька, а саме шахрайських дій.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про цих осіб, просимо повідомити за номерами телефонів: (099)230-15-88, 0990001006, 0667434763 або 102.
Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.
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