У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО

У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО
У Луцьку поліція встановлює осіб, ймовірно причетних до скоєння кримінальних правопорушень.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька, а саме шахрайських дій.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про цих осіб, просимо повідомити за номерами телефонів: (099)230-15-88, 0990001006, 0667434763 або 102.

Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.
У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО
У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО
У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО
У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, поліція, особи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО
Сьогодні, 13:03
iPhone 16 Pro Max: прорив у світі смартфонів
Сьогодні, 12:57
На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь
Сьогодні, 12:47
Вчителька хімії з Волині започаткувала бізнес на сушених снеках
Сьогодні, 12:11
За результатами НМТ-2024 дев'ять волинських шкіл потрапили у топ-200 навчальних закладів України
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Привезення авто в Україну з-за кордону: 22-річний шахрай з Луцька «розводив» людей на гроші Привезення авто в Україну з-за кордону: 22-річний шахрай з Луцька «розводив» людей на гроші
18 вересень, 10:49
У Луцьку спіймали 17-річного мотоцикліста, який проїхав на червоний сигнал світлофора У Луцьку спіймали 17-річного мотоцикліста, який проїхав на червоний сигнал світлофора
12 вересень, 20:35
У Луцьку затримали 39-річну сутенерку У Луцьку затримали 39-річну сутенерку
16 серпень, 15:20
У Луцьку невідомий влаштував стрілянину У Луцьку невідомий влаштував стрілянину
08 серпень, 22:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку поліція просить допомогти встановити особи двох шахраїв. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
iPhone 16 Pro Max: прорив у світі смартфонів
Сьогодні, 12:57
 0
На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь
Сьогодні, 12:47
 0
Вчителька хімії з Волині започаткувала бізнес на сушених снеках
Сьогодні, 12:11
 0
За результатами НМТ-2024 дев'ять волинських шкіл потрапили у топ-200 навчальних закладів України
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8