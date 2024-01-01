На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Бугайчук
Сьогодні, 13:35
Обірвалося життя 38-річного Захисника з Колок Анатолія БУГАЙЧУКА.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"На превеликий жаль, до Колківської громади знову надійшла трагічна звістка.
15 вересня 2024 року внаслідок обстрілу противником з СПГ в Харківській області загинув БУГАЙЧУК Анатолій Ростиславович,16.11.1984 р.н., житель селища Колки.
Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Поділяємо невимовну біль втрати мужнього сина України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській громаді.
"На превеликий жаль, до Колківської громади знову надійшла трагічна звістка.
15 вересня 2024 року внаслідок обстрілу противником з СПГ в Харківській області загинув БУГАЙЧУК Анатолій Ростиславович,16.11.1984 р.н., житель селища Колки.
Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Поділяємо невимовну біль втрати мужнього сина України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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