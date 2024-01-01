На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Бугайчук

На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Бугайчук
Обірвалося життя 38-річного Захисника з Колок Анатолія БУГАЙЧУКА.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"На превеликий жаль, до Колківської громади знову надійшла трагічна звістка.

15 вересня 2024 року внаслідок обстрілу противником з СПГ в Харківській області загинув БУГАЙЧУК Анатолій Ростиславович,16.11.1984 р.н., житель селища Колки.

Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Поділяємо невимовну біль втрати мужнього сина України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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