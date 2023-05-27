На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь
Сьогодні, 12:47
У Володимирському районі рятувальники дістали корову з колодязя.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 20 вересня, о 9:21 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Іванівка Іваничівської громади корова впала в закинутий колодязь та не може самостійно вибратися.
На місце події направлено черговий підрозділ 18 ДПРЧ з селища Іваничі.
Рятувальники за допомогою мотузки витягли годувальницю із земляної «пастки» та передали власникам, на щастя, вона не постраждала.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 20 вересня, о 9:21 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Іванівка Іваничівської громади корова впала в закинутий колодязь та не може самостійно вибратися.
На місце події направлено черговий підрозділ 18 ДПРЧ з селища Іваничі.
Рятувальники за допомогою мотузки витягли годувальницю із земляної «пастки» та передали власникам, на щастя, вона не постраждала.
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