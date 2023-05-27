На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь

У Володимирському районі рятувальники дістали корову з колодязя.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 20 вересня, о 9:21 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Іванівка Іваничівської громади корова впала в закинутий колодязь та не може самостійно вибратися.На місце події направлено черговий підрозділ 18 ДПРЧ з селища Іваничі.Рятувальники за допомогою мотузки витягли годувальницю із земляної «пастки» та передали власникам, на щастя, вона не постраждала.