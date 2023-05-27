На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь

На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь
У Володимирському районі рятувальники дістали корову з колодязя.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 20 вересня, о 9:21 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Іванівка Іваничівської громади корова впала в закинутий колодязь та не може самостійно вибратися.

На місце події направлено черговий підрозділ 18 ДПРЧ з селища Іваничі.

Рятувальники за допомогою мотузки витягли годувальницю із земляної «пастки» та передали власникам, на щастя, вона не постраждала.
На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь
На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь
На Волині врятували корову, яка впала в закинутий колодязь

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Теги: Корова, колодязь, рятувальники
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