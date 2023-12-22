Вчителька хімії з Волині започаткувала бізнес на сушених снеках

Зінаїда Ворона — жителька села Промінь Луцького району. 17 років жінка працює вчителькою хімії у школі. А під час повномасштабного вторгнення започаткувала власний бізнес з виготовлення сушених овочів.



Як жінка розповіла



Всього у господарстві має майже гектар городу: 40 соток землі біля дому та 50 — в полі.



"З гарбуза і кабачків я робила раніше дітям солодкі цукати. Подумала, якщо я роблю солодкі, то чому не спробувати зробити солоні. І додати туди ще якісь спеції для смаку, бо сам кабачок він немає смаку", — говорить жінка.

На літніх канікулах, розповідає Зінаїда, взяла участь у навчально-грантовій програмі для жінок "Відважна-2". Сам грант не отримала, але, каже, здобула багато знань для майбутнього стартапу.



"Війна показала, що треба пробувати сьогодні, бо завтра може і не бути. Навчання показало, що поза школою — життя вирує. Бо на роботі — ти постійно зайнятий: уроки, перевірка зошитів, на розвиток немає часу", — каже жінка.



Тепер три дні на тиждень вчителька веде уроки в школі, а решту часу присвячує репетиторству та розвитку власного бізнесу. Від задуму до реалізації якого минуло усього кілька місяців.



Кабачок жінка шаткує, додає сіль та спеції та ставить сушитися у спеціальну сушку – регідратор. Його придбали спеціально для розвитку бізнесу. Сюди вміщається 12 кілограмів кабачків. З одного — отримує приблизно 60 грамів снеків.



Кабачок стає готовий через 12-16 годин — усе залежить від кількості вологи, каже господиня. 30% собівартості продукції — це витрати на електроенергію. Вчителька зізнається, що якби не чоловік, який поїхав на заробітки за кордон, то не змогла б реалізувати свою бізнес-ідею. Допомагають дегустувати сушені снеки і троє синів.



Нині в асортименті Зінаїди Ворони три види кабачкових снеків, малина, також буде сушити насіння гарбуза. Наступного року планує виготовляти снеки з помідорів і болгарського перцю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — жителька села Промінь Луцького району. 17 років жінка працює вчителькою хімії у школі. А під час повномасштабного вторгнення започаткувала власний бізнес з виготовлення сушених овочів.Як жінка розповіла Суспільному , знайшла, куди подіти кабачки та іншу городину, яка рясно родить на її городі. Замість того, щоб роздавати родичам і знайомим, сушить овочі у спеціях і продає. А знання з хімії допомагають у справі.Всього у господарстві має майже гектар городу: 40 соток землі біля дому та 50 — в полі."З гарбуза і кабачків я робила раніше дітям солодкі цукати. Подумала, якщо я роблю солодкі, то чому не спробувати зробити солоні. І додати туди ще якісь спеції для смаку, бо сам кабачок він немає смаку", — говорить жінка.На літніх канікулах, розповідає Зінаїда, взяла участь у навчально-грантовій програмі для жінок "Відважна-2". Сам грант не отримала, але, каже, здобула багато знань для майбутнього стартапу."Війна показала, що треба пробувати сьогодні, бо завтра може і не бути. Навчання показало, що поза школою — життя вирує. Бо на роботі — ти постійно зайнятий: уроки, перевірка зошитів, на розвиток немає часу", — каже жінка.Тепер три дні на тиждень вчителька веде уроки в школі, а решту часу присвячує репетиторству та розвитку власного бізнесу. Від задуму до реалізації якого минуло усього кілька місяців.Кабачок жінка шаткує, додає сіль та спеції та ставить сушитися у спеціальну сушку – регідратор. Його придбали спеціально для розвитку бізнесу. Сюди вміщається 12 кілограмів кабачків. З одного — отримує приблизно 60 грамів снеків.Кабачок стає готовий через 12-16 годин — усе залежить від кількості вологи, каже господиня. 30% собівартості продукції — це витрати на електроенергію. Вчителька зізнається, що якби не чоловік, який поїхав на заробітки за кордон, то не змогла б реалізувати свою бізнес-ідею. Допомагають дегустувати сушені снеки і троє синів.Нині в асортименті Зінаїди Ворони три види кабачкових снеків, малина, також буде сушити насіння гарбуза. Наступного року планує виготовляти снеки з помідорів і болгарського перцю.

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