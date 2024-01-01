Російський дрон вночі знову пролетів біля Хмельницької АЕС
Сьогодні, 11:13
Сьогодні, під час нічної атаки, російський ударний безпілотник "Шахед" знову пролетів біля Хмельницької атомної електростанції.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження", - написав він у Telegram.
"Саме тому Президент України Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів надати Україні сучасні системи ППО, щоб ми могли захистити не лише себе, а й весь континент від російського терору", - додав він.
Уночі 12 вересня дрон, який летів близько біля Хмельницької АЕС, збили сили ППО.
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Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС – чергове підтвердження", - написав він у Telegram.
"Саме тому Президент України Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів надати Україні сучасні системи ППО, щоб ми могли захистити не лише себе, а й весь континент від російського терору", - додав він.
Уночі 12 вересня дрон, який летів близько біля Хмельницької АЕС, збили сили ППО.
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