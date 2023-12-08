У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 10:54
У Луцьку сьогодні, 20 вересня, на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася біля 11 години поблизу школи №5. Зіткнулися дві автівки.
Транспортні засоби зазнали пошкодження.
На місці події працює поліція. Рух - ускладнений.
Більше інформації - згодом.
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Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася біля 11 години поблизу школи №5. Зіткнулися дві автівки.
Транспортні засоби зазнали пошкодження.
На місці події працює поліція. Рух - ускладнений.
Більше інформації - згодом.
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