У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, аварія трапилася біля 11 години поблизу школи №5. Зіткнулися дві автівки.



Транспортні засоби зазнали пошкодження.



На місці події працює поліція. Рух - ускладнений.



Більше інформації - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 20 вересня, на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, аварія трапилася біля 11 години поблизу школи №5. Зіткнулися дві автівки.Транспортні засоби зазнали пошкодження.На місці події працює поліція. Рух - ускладнений.Більше інформації - згодом.

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