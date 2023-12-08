У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки

У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки
У Луцьку сьогодні, 20 вересня, на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія трапилася біля 11 години поблизу школи №5. Зіткнулися дві автівки.

Транспортні засоби зазнали пошкодження.

На місці події працює поліція. Рух - ускладнений.
У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки

Більше інформації - згодом.
У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки
У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки
У Луцьку - аварія на проспекті Перемоги: зіткнулися дві автівки

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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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