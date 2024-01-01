Аварія у Луцьку: водій буса зіткнувся з мотоциклістом

Аварія у Луцьку: водій буса зіткнувся з мотоциклістом
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 вересня ввечері у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого.

Відомо, що водій буса зіткнувся з мотоциклістом. Травмувався чоловік. На місці працювали медики та слідчо-оперативна група.

Як розповіли Волинським Новинам у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики надавали допомогу 45-річному чоловікові.

Травмованого з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та відкритим переломом нижньої третини лівого стегна госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

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Теги: Луцьк, ДТП
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