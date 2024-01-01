Аварія у Луцьку: водій буса зіткнувся з мотоциклістом
Сьогодні, 10:10
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 вересня ввечері у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого.
Відомо, що водій буса зіткнувся з мотоциклістом. Травмувався чоловік. На місці працювали медики та слідчо-оперативна група.
Як розповіли Волинським Новинам у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики надавали допомогу 45-річному чоловікові.
Травмованого з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та відкритим переломом нижньої третини лівого стегна госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відомо, що водій буса зіткнувся з мотоциклістом. Травмувався чоловік. На місці працювали медики та слідчо-оперативна група.
Як розповіли Волинським Новинам у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики надавали допомогу 45-річному чоловікові.
Травмованого з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та відкритим переломом нижньої третини лівого стегна госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аварія у Луцьку: водій буса зіткнувся з мотоциклістом
Сьогодні, 10:10
Топ-10 порад, як вибрати одяг за типом фігури
Сьогодні, 09:19
Яка ситуація на фронті станом на ранок 20 вересня
Сьогодні, 09:09
На Волині стартував ремонт 24-метрового мосту через річку Луга
Сьогодні, 08:20