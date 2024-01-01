Аварія у Луцьку: водій буса зіткнувся з мотоциклістом





Відомо, що водій буса зіткнувся з мотоциклістом. Травмувався чоловік. На місці працювали медики та слідчо-оперативна група.



Як розповіли



Травмованого з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та відкритим переломом нижньої третини лівого стегна госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

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