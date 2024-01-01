ЄС закликав виконувати ордери на арешт путіна та його поплічників, видані МКС

ЄС закликав виконувати ордери на арешт путіна та його поплічників, видані МКС
Євросоюз закликає усі держави-учасниці Римського статуту дотримуватися своїх зобов’язань та виконувати видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт, у тому числі стосовно Путіна.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії РФ проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"ЄС залишається глибоко стурбованим долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно переміщених Росією на тимчасово окуповані території України або незаконно депортованих до РФ та Білорусі. Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну", - зазначається у заяві.

При цьому наголошується на вимозі негайного звільнення Росією всіх осіб, незаконно позбавлених волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", - вказується в документі.

Євросоюз запевнив у твердій підтримці справедливого та сталого миру в Україні "відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН, з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України".

"Для досягнення цього ми закликаємо агресора, Росію, негайно припинити свою агресивну війну та повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється у заяві.

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Теги: Україна, росія, війна
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