Яка ситуація на фронті станом на ранок 20 вересня

Яка ситуація на фронті станом на ранок 20 вересня
Учора в Україні відбулося 226 бойових зіткнень. Росія завдала 76 авіаударів (115 КАБ), провела понад 4900 обстрілів (192 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку відбулося три зіткнення у районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку було 13 атак, захисники відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки, повідомили у Генштабі.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали атаки поблизу Кам'янського, Івано-Даріївки і Виїмки – було вісім зіткнень.

На Краматорському напрямку росіяни атакували тричі в районах Курдюмівки та Іванівського.

На Торецькому було 14 атак неподалік Торецька, Щербинівки і Нелипівки.

На Покровському захисники відбили 41 штурмову дію окупантів у районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродівки, Маринівки. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи. Найвища концентрація атак ворога була поблизу Новогродівки і Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 63 напади біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки і Катеринівки.

На Времівському росіяни провели шість штурмових дій біля Вугледара, Рівнополя і Катеринівки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з займаних позицій. Шість атак росіян не мали успіху в районах П'ятихакток, Роботиного, Новоандріївки, Новоданилівки. На Придніпровському напрямку відбулося три зіткнення в острівній зоні дельти Дніпра.

На Гуляйпільському напрямку ситуація змін не зазнала.

Позавчора кількість боїв в Україні була нижчою – 187. Найбільше атак росіян того дня відбили на Покровському напрямку, за ним йшов Курахівський.

Учора кількість боїв зменшилася на декількох напрямках, зокрема Покровському.

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Теги: Україна, росія, війна
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