Військовий 3 ОШБр передав волинському музею артефакти російсько-української війни





Як розповіла Мирослава Мороз, 19 вересня артефакти прибули до Ковеля з Харківщини. Загалом військовий надіслав музею 12 артефактів із передової.



Колекцію волинського музею поповнять картонні тубуси від порохового заряду до снарядів 155 мм, тубус НАТО з-під підривника до снаряда 155 мм, реактивний двигун та направляюча з нього від ПТРК "Стугна", капелюх одного з поранених бійців, російська агітаційна література тощо.



Речі доповнили експозицію під назвою "Україна незламна", яка відтворює хронологію подій в Україні від осені 2013 року і дотепер. Зі слів головної зберігачки фондів музею, бійці 3-ї окремої штурмової бригади співпрацюють з українськими музеями та допомагають у поповненні фондів експонатами мілітарного характеру.



Мирослава Мороз додала, що метою музеєфікації російсько-української війни є відтворення історичної правди, засвідчення пошани до захисників й усвідомлення того, що війна триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий, представник Хорунжої Служби 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Мірошниченко передав для Ковельського історичного музею експонати російсько-української війни.Як розповіла Суспільному головна зберігачка фондів, 19 вересня артефакти прибули до Ковеля з Харківщини. Загалом військовий надіслав музею 12 артефактів із передової.Колекцію волинського музею поповнять картонні тубуси від порохового заряду до снарядів 155 мм, тубус НАТО з-під підривника до снаряда 155 мм, реактивний двигун та направляюча з нього від ПТРК "Стугна", капелюх одного з поранених бійців, російська агітаційна література тощо.Речі доповнили експозицію під назвою "Україна незламна", яка відтворює хронологію подій в Україні від осені 2013 року і дотепер. Зі слів головної зберігачки фондів музею, бійці 3-ї окремої штурмової бригади співпрацюють з українськими музеями та допомагають у поповненні фондів експонатами мілітарного характеру.Мирослава Мороз додала, що метою музеєфікації російсько-української війни є відтворення історичної правди, засвідчення пошани до захисників й усвідомлення того, що війна триває.

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