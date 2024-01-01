Якою буде погода на Волині до кінця цього тижня: подробиці

Якою буде погода на Волині до кінця цього тижня: подробиці
На Волині до кінця тижня очікується помірно тепла осіння погода – до 25° удень.

Про це ІА «Волинські новини» розповіли в обласному центрі з гідрометеорології.

«Протягом тижня погоду в області зумовлюватиме поле підвищеного тиску. Буде спостерігатися мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 6-11°, вдень – 20-25°», – прокоментувала черговий синоптик Світлана Гончаренко.

20 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 5-10°, вдень – 18-23°.

У суботу, 21 вересня, прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі – 7-12°, вдень – 20-25°.

22 вересня буде спостерігатися мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі – 7-12°, вдень – 18-23°.

23 вересня очікують на мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі – 7-12°, вдень – 18-23°.

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Теги: погода, прогноз
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