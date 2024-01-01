Зниження призовного віку мобілізації від 60 до 50 років: чи готовий на це Генштаб
Сьогодні, 03:16
Людей середнього і старшого віку в Україні в рази більше, ніж молоді. Тому якщо їх викреслити з мобілізаційного ресурсу, то навіть тилові частини будуть недоукомплектовані.
Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "УП", передає ТСН.
Потреба зниження граничної межі призовного віку від 60 до 50 років – це складне питання, наголошує політик.
"На моє переконання, треба зменшувати, але якщо ви подивитеся на демографічну картинку України, то з'ясуєте, що людей середнього і старшого віку у нас в рази більше, ніж молоді. Якщо ми викреслимо цих людей зі списку мобілізаційного ресурсу, то навіть деякі тилові й допоміжні частини просто будуть недоукомплектовані", – каже Рахманін.
Втім, він зауважує, що це його особиста точка зору. А щодо мобілізації вирішальною є позиція Генерального штабу.
"Генштаб вважає, що поки що, на жаль, так питання не стоїть. Хоча й окремі офіційні представники Міністерства оборони, і окремі представники Генерального штабу висловлювалися за те, щоб знизити цю планку до 55 років чи навіть до 50. Але поки що вони не готові говорити про це в осяжній перспективі", – розповів Сергій Рахманін.
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Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "УП", передає ТСН.
Потреба зниження граничної межі призовного віку від 60 до 50 років – це складне питання, наголошує політик.
"На моє переконання, треба зменшувати, але якщо ви подивитеся на демографічну картинку України, то з'ясуєте, що людей середнього і старшого віку у нас в рази більше, ніж молоді. Якщо ми викреслимо цих людей зі списку мобілізаційного ресурсу, то навіть деякі тилові й допоміжні частини просто будуть недоукомплектовані", – каже Рахманін.
Втім, він зауважує, що це його особиста точка зору. А щодо мобілізації вирішальною є позиція Генерального штабу.
"Генштаб вважає, що поки що, на жаль, так питання не стоїть. Хоча й окремі офіційні представники Міністерства оборони, і окремі представники Генерального штабу висловлювалися за те, щоб знизити цю планку до 55 років чи навіть до 50. Але поки що вони не готові говорити про це в осяжній перспективі", – розповів Сергій Рахманін.
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