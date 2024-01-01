Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 20-21 вересня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-21 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Магнітна буря, що вирувала останній тиждень, нарешті почне вщухати. В четвер, 19 вересня, сонячна активність була з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі. Але вже в п'ятницю та суботу, 20 і 21 вересня, залишаться лише невеликі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Магнітна буря, що вирувала останній тиждень, нарешті почне вщухати. В четвер, 19 вересня, сонячна активність була з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі. Але вже в п'ятницю та суботу, 20 і 21 вересня, залишаться лише невеликі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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