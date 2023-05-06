COVID-19 на Волині: зростає кількість недужих серед дітей

COVID-19 на Волині: зростає кількість недужих серед дітей
Із початком навчального року на Волині почастішали випадки інфікування коронавірусною інфекцією дітей шкільного віку. За попередній тиждень, із 9 по 16 вересня, COVID-19 підтвердили у 139 дітей.

Про це в ефірі "Українського радіо Луцьк" розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Центру контролю та профілактики хвороб області Беата Серватович, передає Суспільне.

Зі слів завідувачки, у серпні в області зареєстрували понад 2 тисячі лабораторно підтверджених випадків COVID-19, зокрема, було виявлено субваріант "FLiRT". У вересні епідеміологи відмітили зниження кількості випадків на 7,3%, але рівень захворюваності серед дітей, навпаки, зростає. Чверть із недужих — у лікарні.

Беата Серватович зазначила, що наразі в області є омікронспецифічна вакцина Comirnaty, призначена для вакцинації дорослих та підлітків віком від 12 років і старше. Для дітей від 5 до 11 років доступна педіатрична форма лікарського засобу.


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Теги: коронавірус, Україна
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