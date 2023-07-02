Тарифи на воду в Україні можуть зрости: що про це відомо

Тарифи на воду в Україні можуть зрости: що про це відомо
В Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення.

Про це повідомив президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький, передає ТСН.

З його слів, тарифи на воду не переглядали від 2021 року. 2023 року було зроблено спробу встановити нові ціни, проте уряд зупинив цей процес.

Він вважає, що водоканали перебувають на межі виживання, а зарплати їхніх співробітників, які становлять 13 тисяч гривень, украй низькі.

"Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема", — сказав він.

У великих містах тарифи на воду визначаються НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах вартість регулюється місцевими водоканалами. Це дає їм можливість самостійно збільшувати ціну на воду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тарифи, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
COVID-19 на Волині: зростає кількість недужих серед дітей
Сьогодні, 23:17
Тарифи на воду в Україні можуть зрости: що про це відомо
Сьогодні, 22:44
Втікав від ТЦК: у Луцьку затримали чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 22:14
На в’їзді в Центральний парк Луцька встановили світлофор
Сьогодні, 21:45
Відключення світла на Волині: чи діятимуть обмеження 20 вересня
Сьогодні, 21:12
Схожі новини
У Луцьку діятимуть нові тарифи на тепло та гарячу воду У Луцьку діятимуть нові тарифи на тепло та гарячу воду
16 лютий, 20:45
Рішення про підвищення тарифів на воду не прийнятні, – Шмигаль Рішення про підвищення тарифів на воду не прийнятні, – Шмигаль
02 липень, 2023, 08:10
Газ, світло та вода: як зміняться тарифи для українців через війну Газ, світло та вода: як зміняться тарифи для українців через війну
16 квітень, 2022, 17:00
У місті на Волині здорожчає вода У місті на Волині здорожчає вода
31 серпень, 2021, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
COVID-19 на Волині: зростає кількість недужих серед дітей
Сьогодні, 23:17
 0
Тарифи на воду в Україні можуть зрости: що про це відомо
Сьогодні, 22:44
 0
Втікав від ТЦК: у Луцьку затримали чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 22:14
 0
На в’їзді в Центральний парк Луцька встановили світлофор
Сьогодні, 21:45
 0
Відключення світла на Волині: чи діятимуть обмеження 20 вересня
Сьогодні, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8