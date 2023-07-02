Тарифи на воду в Україні можуть зрости: що про це відомо
Сьогодні, 22:44
В Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення.
Про це повідомив президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький, передає ТСН.
З його слів, тарифи на воду не переглядали від 2021 року. 2023 року було зроблено спробу встановити нові ціни, проте уряд зупинив цей процес.
Він вважає, що водоканали перебувають на межі виживання, а зарплати їхніх співробітників, які становлять 13 тисяч гривень, украй низькі.
"Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема", — сказав він.
У великих містах тарифи на воду визначаються НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах вартість регулюється місцевими водоканалами. Це дає їм можливість самостійно збільшувати ціну на воду.
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Про це повідомив президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький, передає ТСН.
З його слів, тарифи на воду не переглядали від 2021 року. 2023 року було зроблено спробу встановити нові ціни, проте уряд зупинив цей процес.
Він вважає, що водоканали перебувають на межі виживання, а зарплати їхніх співробітників, які становлять 13 тисяч гривень, украй низькі.
"Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема", — сказав він.
У великих містах тарифи на воду визначаються НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах вартість регулюється місцевими водоканалами. Це дає їм можливість самостійно збільшувати ціну на воду.
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