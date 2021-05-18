На в’їзді в Центральний парк Луцька встановили світлофор





Про це пише



Обмежувач руху часто пошкоджували водії, порушуючи правила проїзду. Стовпчик опускається, коли у водія є спеціальний дозвіл для проїзду — його дають для авто, що обслуговують парк чи працюють тут.



Щоб болард водії більше не ламали, тут встановили світлофор.



«Світлофор там встановили, щоб водії безпечно проїжджали, не пошкоджуючи болард. Коли обмежувач опускається, вмикається зелений сигнал світлофора і можна їхати», — розповів misto.media. начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарства Роман Возняк.



Світлофор працює постійно. Збої в роботі можуть бути хіба через вимкнення світла, додає він. Коштувало його встановлення близько 15 тисяч гривень. До слова, у 2023 році на поточний ремонт усіх болардів міста витратили 92,8 тис. грн.



Цього року на поточний ремонт, обслуговування та електропостачання болардів міста виділили 400 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному парку на в’їзній алеї, яка веде до луцького звіринця, встановили світлофор та відремонтували болард.Про це пише misto.media Обмежувач руху часто пошкоджували водії, порушуючи правила проїзду. Стовпчик опускається, коли у водія є спеціальний дозвіл для проїзду — його дають для авто, що обслуговують парк чи працюють тут.Щоб болард водії більше не ламали, тут встановили світлофор.«Світлофор там встановили, щоб водії безпечно проїжджали, не пошкоджуючи болард. Коли обмежувач опускається, вмикається зелений сигнал світлофора і можна їхати», — розповів misto.media. начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарстваСвітлофор працює постійно. Збої в роботі можуть бути хіба через вимкнення світла, додає він. Коштувало його встановлення близько 15 тисяч гривень. До слова, у 2023 році на поточний ремонт усіх болардів міста витратили 92,8 тис. грн.Цього року на поточний ремонт, обслуговування та електропостачання болардів міста виділили 400 тис. грн.

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