Відключення світла на Волині: чи діятимуть обмеження 20 вересня

Відключення світла на Волині: чи діятимуть обмеження 20 вересня
У п’ятницю, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються. Громадян закликають ощадливо ставитися до споживання.

Про це повідомили в "Укренерго".

“Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання”, — закликали українців.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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