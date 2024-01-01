Відключення світла на Волині: чи діятимуть обмеження 20 вересня





Про це повідомили в "Укренерго".



“Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання”, — закликали українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються. Громадян закликають ощадливо ставитися до споживання.Про це повідомили в "Укренерго".“Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання”, — закликали українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію