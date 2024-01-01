Відключення світла на Волині: чи діятимуть обмеження 20 вересня
Сьогодні, 21:12
У п’ятницю, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються. Громадян закликають ощадливо ставитися до споживання.
Про це повідомили в "Укренерго".
“Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання”, — закликали українців.
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Про це повідомили в "Укренерго".
“Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання”, — закликали українців.
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