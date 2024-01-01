Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°, вдень 22-24°

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Чимерис
Сьогодні, 20:36
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
Європарламент закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по рф, - резолюція
Сьогодні, 19:26
Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою до 26 січня 2025 року
Сьогодні, 18:10
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Сьогодні, 17:28
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 вересня
18 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня
17 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня
16 вересень, 20:00
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 16 вересня Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 16 вересня
15 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Чимерис
Сьогодні, 20:36
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Європарламент закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по рф, - резолюція
Сьогодні, 19:26
 0
Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою до 26 січня 2025 року
Сьогодні, 18:10
 0
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8