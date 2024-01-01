Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°, вдень 22-24°
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°, вдень 22-24°
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.
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