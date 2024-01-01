На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Чимерис

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Чимерис
На Донеччині під час обстрілу загинув Герой з Волині Юрій Чимерис.

Про це повідомили в Поромівській громаді.

15 вересня 2024 року під час мінометного обстрілу в Донецькій області загинув сапер інженерно-саперного взводу механізованого батальйону військової частини А7028, солдат Чимерис Юрій Вікторович, 06.05.1972 р.н.

Про прибуття скорботного кортежу з тілом захисника та чин похорону повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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