На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Чимерис





Про це повідомили в Поромівській громаді.



15 вересня 2024 року під час мінометного обстрілу в Донецькій області загинув сапер інженерно-саперного взводу механізованого батальйону військової частини А7028, солдат Чимерис Юрій Вікторович, 06.05.1972 р.н.



Про прибуття скорботного кортежу з тілом захисника та чин похорону повідомимо згодом.

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