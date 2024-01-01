Європарламент закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по рф, - резолюція





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У резолюції зазначається, що без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до атак росіян на своє населення та інфраструктуру.



Європарламентарі наголошують, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання можуть звести нанівець вплив докладених зусиль, і висловлюють жаль через зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.



Депутати повторно закликають країни ЄС виконати своє зобов’язання поставити Україні мільйон боєприпасів, а також - прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети TAURUS.



Вони також підтверджують свою позицію, що всі країни ЄС та союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щодо щорічної військової підтримки України у розмірі не менше 0,25% свого ВВП.



Нагадаємо, що в кінці серпня очільники МЗС країн Євросоюзу обговорили можливе зняття з України обмежень на удари вглиб Росії. Як повідомив голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.

Поки що для ураження військових цілей на території РФ Україна використовує дрони вітчизняного виробництва. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. "За" проголосували 425 депутатів, 131 - "проти", 63 - "утрималися".Про це повідомляє "Радіо Свобода".У резолюції зазначається, що без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до атак росіян на своє населення та інфраструктуру.Європарламентарі наголошують, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання можуть звести нанівець вплив докладених зусиль, і висловлюють жаль через зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.Депутати повторно закликають країни ЄС виконати своє зобов’язання поставити Україні мільйон боєприпасів, а також - прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети TAURUS.Вони також підтверджують свою позицію, що всі країни ЄС та союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щодо щорічної військової підтримки України у розмірі не менше 0,25% свого ВВП.Нагадаємо, що в кінці серпня очільники МЗС країн Євросоюзу обговорили можливе зняття з України обмежень на удари вглиб Росії. Як повідомив голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.Поки що для ураження військових цілей на території РФ Україна використовує дрони вітчизняного виробництва. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.

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