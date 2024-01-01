Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»





Про це повідомили на



"Підтримуємо молоді таланти та відкриваємо нові перспективи для обміну досвідом! Започаткували вагому співпрацю – із Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтв. І розпочалась вона із дебютної вистави студенток 4 курсу цього закладу. Йдеться про постановку «Вирій» за п’єсою Наталії Ігнатьєвої, режисер – Ахмед Есмурзієв. Подія відбулась на камерній сцені нашого театру 18 вересня", - йдеться в повідомленні.



Коли об'єднуються театри України, то виходить дуже душевне і вражаюче видовище.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв гастролювала цього тижня на Волині. Попри непростий військовий час, театрали продовжують нести високе мистецтво до глядача, яким щиро діляться.Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці."Підтримуємо молоді таланти та відкриваємо нові перспективи для обміну досвідом! Започаткували вагому співпрацю – із Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтв. І розпочалась вона із дебютної вистави студенток 4 курсу цього закладу. Йдеться про постановку «Вирій» за п’єсою, режисер –. Подія відбулась на камерній сцені нашого театру 18 вересня", - йдеться в повідомленні.Коли об'єднуються театри України, то виходить дуже душевне і вражаюче видовище.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію