Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»

Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв гастролювала цього тижня на Волині. Попри непростий військовий час, театрали продовжують нести високе мистецтво до глядача, яким щиро діляться.

Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці.

"Підтримуємо молоді таланти та відкриваємо нові перспективи для обміну досвідом! Започаткували вагому співпрацю – із Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтв. І розпочалась вона із дебютної вистави студенток 4 курсу цього закладу. Йдеться про постановку «Вирій» за п’єсою Наталії Ігнатьєвої, режисер – Ахмед Есмурзієв. Подія відбулась на камерній сцені нашого театру 18 вересня", - йдеться в повідомленні.
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»

Коли об'єднуються театри України, то виходить дуже душевне і вражаюче видовище.
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»
Обмін досвідом: молоді київські театрали у Луцьку показали виставу «Вирій»


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Теги: Волинський драмтеатр, київські театрали
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