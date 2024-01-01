Повелися на оголошення про інтимні послуги: на Волині рецидивіст ошукав десяток чоловіків, перебуваючи у в'язниці

Повелися на оголошення про інтимні послуги: на Волині рецидивіст ошукав десяток чоловіків, перебуваючи у в'язниці
У Маневицькому районному суді було винесено вирок чоловіку, який, перебуваючи в ув'язненні, організував злочинну групу та здійснив серію шахрайств.

Про це йдеться у судовому рішенні суду від 12 вересня.

Обвинувачений — уродженець села Катюжанка Київської області, неодружений, багаторазово судимий за різні злочини, зокрема за крадіжки та грабежі.

На момент вчинення злочинів чоловік відбував покарання у Маневицькій виправній колонії. Не зробивши належних висновків зі свого попереднього кримінального минулого, він свідомо вирішив продовжити незаконну діяльність, пов'язану з шахрайством та заволодінням чужим майном.

Організувавши злочинну групу, до якої залучив інших ув'язнених, обвинувачений розробив план злочинної діяльності та розподілив ролі між співучасниками.

Так, упродовж вересня-жовтня 2022 року учасники угруповання розміщували в Інтернеті оголошення про надання інтимних послуг, використовуючи фотографії оголених дівчат та контактні номери телефонів. Під час телефонних розмов обвинувачений переконував потерпілих у правдивості оголошень. Після домовленостей про оплату фіктивних послуг потерпілі перераховували гроші на банківські картки, реквізити яких надсилали їм через SMS. Отримавши гроші, злочинці припиняли зв'язок і привласнювали кошти.

Загалом від шахрайської діяльності постраждали понад десять осіб, які переказали значні суми — від 1 800 до 12 000 гривень. За час дії злочинної схеми угруповання отримало близько 37 000 гривень.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 (Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Його засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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