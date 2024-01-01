Через випадок сказу в селі на Волині запровадили карантин





Про це повідомили в Ковельській райдержадміністрації.



Попередньо відомо, що хвора дика тварина контактувала з домашнім котом. Прокоментувати ситуацію зі сказом у селі Скиби в Держпродспоживслужбі області



Протиепізоотична комісія заборонила жителям села вихід з собаками на поля, лісові масиви і вивезення тварин за межі карантинної зони. Також у населеному пункті планують провести подвірну вакцинацію невакцинованих проти сказу домашніх тварин.



Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м’ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 19 вересня в селі Скиби Ковельського району на Волині запровадили карантинні обмеження. Там зафіксували випадок сказу у дикої лисиці.Про це повідомили в Ковельській райдержадміністрації.Попередньо відомо, що хвора дика тварина контактувала з домашнім котом. Прокоментувати ситуацію зі сказом у селі Скиби в Держпродспоживслужбі області Суспільному обіцяли 20 вересня.Протиепізоотична комісія заборонила жителям села вихід з собаками на поля, лісові масиви і вивезення тварин за межі карантинної зони. Також у населеному пункті планують провести подвірну вакцинацію невакцинованих проти сказу домашніх тварин.Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м’ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

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