«Ніжками, з портфельчиком»: депутат-утікач Дмитрук розповів, як перетинав кордон
Сьогодні, 16:12
Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно виїхав з України, заявив, що Офіс президента нібито дав вказівку «ліквідувати» його. Тому 23 серпня його підвезли до кордону з Молдовою, де він і вийшов за межі України.
Про це він розповів в інтерв’ю юристу Тарасу Никифорчуку, пише Громадське.
За його словами, він вирішив виїхати з країни в момент, коли нібито переслідування його та його сім’ї «набрало максимальні оберти».
Дмитрук стверджує, що від 2022 року його кілька разів намагалися вбити, а також тривалий час за ним нібито стежили українські спецслужби. Цього разу його начебто планували ліквідувати під час затримання — у цьому депутат звинувачує Офіс президента, звідки, мовляв, прийшла така вказівка.
23 серпня він попросив товариша відвезти його в Одеську область, де він «вийшов із машини і пішов у Молдову». 24 серпня він дістався до 1 відділення молдовської поліції біля пункту пропуску «Паланка». За його словами, йому довелося «ніжками з портфельчиком довго-довго йти».
Після того, за словами Дмитрука, він поїхав в аеропорт, де йому зателефонували з молдовської поліції та попередили, що його розшукують спецслужби. Згодом з аеропорту він вилетів у Рим.
Більше про втечу Дмитрука
25 серпня з повідомлення ЗМІ стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України. Наразі цей факт підтвердили в Державному бюро розслідувань. Апарат Верховної Ради публічно наголосив, що у відрядження за кордон його не відправляли.
За даними слідства, Дмитрук виїхав до Молдови. Але куди подався далі — поки що публічно не уточнюють.
Раніше Дмитрук у своєму Telegram-каналі писав, що нібито за вказівкою президента Володимира Зеленського його намагаються заарештувати. За його словами, за місцем його проживання в Києві й Одесі мали відбуватися обшуки та його затримання.
Уже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР.
Через виїзд депутата Дмитрука правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників. А президент Володимир Зеленський провів нараду за участю керівників правоохоронних органів, щоб ті дали «чіткі відповіді» щодо «зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її та втекли з України».
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Про це він розповів в інтерв’ю юристу Тарасу Никифорчуку, пише Громадське.
За його словами, він вирішив виїхати з країни в момент, коли нібито переслідування його та його сім’ї «набрало максимальні оберти».
Дмитрук стверджує, що від 2022 року його кілька разів намагалися вбити, а також тривалий час за ним нібито стежили українські спецслужби. Цього разу його начебто планували ліквідувати під час затримання — у цьому депутат звинувачує Офіс президента, звідки, мовляв, прийшла така вказівка.
23 серпня він попросив товариша відвезти його в Одеську область, де він «вийшов із машини і пішов у Молдову». 24 серпня він дістався до 1 відділення молдовської поліції біля пункту пропуску «Паланка». За його словами, йому довелося «ніжками з портфельчиком довго-довго йти».
Після того, за словами Дмитрука, він поїхав в аеропорт, де йому зателефонували з молдовської поліції та попередили, що його розшукують спецслужби. Згодом з аеропорту він вилетів у Рим.
Більше про втечу Дмитрука
25 серпня з повідомлення ЗМІ стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України. Наразі цей факт підтвердили в Державному бюро розслідувань. Апарат Верховної Ради публічно наголосив, що у відрядження за кордон його не відправляли.
За даними слідства, Дмитрук виїхав до Молдови. Але куди подався далі — поки що публічно не уточнюють.
Раніше Дмитрук у своєму Telegram-каналі писав, що нібито за вказівкою президента Володимира Зеленського його намагаються заарештувати. За його словами, за місцем його проживання в Києві й Одесі мали відбуватися обшуки та його затримання.
Уже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР.
Через виїзд депутата Дмитрука правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників. А президент Володимир Зеленський провів нараду за участю керівників правоохоронних органів, щоб ті дали «чіткі відповіді» щодо «зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її та втекли з України».
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