Рухався на шаленій швидкості: у Луцьку водій «пролетів кільце», збив дорожній знак і вилетів у кювет
Сьогодні, 16:05
Опублікували відео моторошної ДТП на кільцевій розв’язці по вулиці Набережна у Луцьку.
Про це повідомили у Департаменті Муніципальної Варти Луцької міської ради.
18 вересня о 22:49 диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження на кільці по вулиці Набережна було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля.
Водій транспортного засобу «Tesla», рухаючись на шаленій швидкості по вулиці Набережна, не впорався з керуванням, «пролетів кільце», збив попереджувальний дорожній знак і вилетів у кювет.
На місце ДТП прибуло декілька екіпажів поліції, карета швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС.
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Про це повідомили у Департаменті Муніципальної Варти Луцької міської ради.
18 вересня о 22:49 диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження на кільці по вулиці Набережна було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля.
Водій транспортного засобу «Tesla», рухаючись на шаленій швидкості по вулиці Набережна, не впорався з керуванням, «пролетів кільце», збив попереджувальний дорожній знак і вилетів у кювет.
На місце ДТП прибуло декілька екіпажів поліції, карета швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС.
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