Рухався на шаленій швидкості: у Луцьку водій «пролетів кільце», збив дорожній знак і вилетів у кювет





Про це повідомили у Департаменті Муніципальної Варти Луцької міської ради.



18 вересня о 22:49 диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження на кільці по вулиці Набережна було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля.



Водій транспортного засобу «Tesla», рухаючись на шаленій швидкості по вулиці Набережна, не впорався з керуванням, «пролетів кільце», збив попереджувальний дорожній знак і вилетів у кювет.



На місце ДТП прибуло декілька екіпажів поліції, карета швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опублікували відео моторошної ДТП на кільцевій розв’язці по вулиці Набережна у Луцьку.Про це повідомили у Департаменті Муніципальної Варти Луцької міської ради.18 вересня о 22:49 диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження на кільці по вулиці Набережна було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля.Водій транспортного засобу «Tesla», рухаючись на шаленій швидкості по вулиці Набережна, не впорався з керуванням, «пролетів кільце», збив попереджувальний дорожній знак і вилетів у кювет.На місце ДТП прибуло декілька екіпажів поліції, карета швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС.

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