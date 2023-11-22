Рухався на шаленій швидкості: у Луцьку водій «пролетів кільце», збив дорожній знак і вилетів у кювет

Рухався на шаленій швидкості: у Луцьку водій «пролетів кільце», збив дорожній знак і вилетів у кювет
Опублікували відео моторошної ДТП на кільцевій розв’язці по вулиці Набережна у Луцьку.

Про це повідомили у Департаменті Муніципальної Варти Луцької міської ради.

18 вересня о 22:49 диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження на кільці по вулиці Набережна було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля.

Водій транспортного засобу «Tesla», рухаючись на шаленій швидкості по вулиці Набережна, не впорався з керуванням, «пролетів кільце», збив попереджувальний дорожній знак і вилетів у кювет.

На місце ДТП прибуло декілька екіпажів поліції, карета швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС.



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Теги: Луцьк, Набережна, ДТП
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