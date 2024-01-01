На Донеччині в бою за Україну поліг Герой з Волині Олександр Шевчук
Сьогодні, 16:00
На війні загинув Герой з Волині Олександр Шевчук.
Про це повідомили у Голобській громаді.
"Дорогі краяни, доєднуючись до жалоби, оголошеної Турійською громадою, повідомляємо про загибель Шевчука Олександра Васильовича. Уродженець с.Туричани дев'ять років мешкав із сім'єю в с. Дарівка.
18 вересня Олександр отримав несумісні з життям поранення на Донеччині в бою за Україну. Щиро співчуваємо його рідним і близьким.
Вічна слава Захиснику! Усім героям - слава!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Голобській громаді.
"Дорогі краяни, доєднуючись до жалоби, оголошеної Турійською громадою, повідомляємо про загибель Шевчука Олександра Васильовича. Уродженець с.Туричани дев'ять років мешкав із сім'єю в с. Дарівка.
18 вересня Олександр отримав несумісні з життям поранення на Донеччині в бою за Україну. Щиро співчуваємо його рідним і близьким.
Вічна слава Захиснику! Усім героям - слава!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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