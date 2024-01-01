У Луцьку попрощалися із Героєм Валентином Потапчуком. ФОТО
Сьогодні, 15:47
У Луцьку попрощалися із захисником України Валентином Потапчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Потапчука Валентина Ілліча (16.01.1987 року народження), який помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Сьогодні, 19 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Потапчука Валентина Ілліча (16.01.1987 року народження), який помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Сьогодні, 19 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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