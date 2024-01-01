У Луцьку попрощалися із Героєм Валентином Потапчуком. ФОТО

У Луцьку попрощалися із захисником УкраїниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Потапчука Валентина Ілліча (16.01.1987 року народження), який помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Сьогодні, 19 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.