Після обшуків СБУ повідомила про підозру архімандриту київського монастиря УПЦ МП

Після обшуків СБУ повідомила про підозру архімандриту київського монастиря УПЦ МП
Служба безпеки України повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП, який виправдовував війну РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

У повідомленні спецслужби не вказано ім'я фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про 39-річного архімандрита Володимира (в миру Олексій Ракк), Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП, де СБУ проводила обшуки 18 вересня.

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили в СБУ.

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Теги: Київ, УПЦ МП, обшуки
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Коментарі 1
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Час скинути ярмо церковників. Поца звати Саша Рак а в а нікнейм СЕРЕД ДОВБНІВ отець ха кому не мені точно ВОЛОДЬКА
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