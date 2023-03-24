Після обшуків СБУ повідомила про підозру архімандриту київського монастиря УПЦ МП





Про це повідомляє пресслужба СБУ, співрозмовник



У повідомленні спецслужби не вказано ім'я фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про 39-річного архімандрита Володимира (в миру Олексій Ракк), Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП, де СБУ проводила обшуки 18 вересня.



За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.



"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП, який виправдовував війну РФ проти України.Про це повідомляє пресслужба СБУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.У повідомленні спецслужби не вказано ім'я фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про 39-річного архімандрита(в миру), Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП, деЗа даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників."Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили в СБУ.

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