Волинянин обікрав сусіда на 240 тисяч гривень, перераховуючи собі гроші з його картки





Про це йдеться у



Обвинувачений – уродженець села Городок Маневицького району, одружений, має на утриманні малолітню дитину, непрацюючий, раніше не судимий.



За даними слідства, у травні цього року він неодноразово здійснював крадіжки грошових коштів свого сусіда через мобільний додаток «Приват24». Чоловік скористався тим, що останній не вмів користуватися додатком, і запропонував допомогу з управління рахунком. Перший раз обвинувачений переказав собі 6 200 гривень. Упродовж наступних днів він здійснив ще кілька операцій, кожна з яких складала значні суми – 32 000, 80 000, 58 000, 45 000 та 25 000 гривень. Загалом чоловіку вдалося заволодіти коштами у сумі 246 200 гривень.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та компенсував збитки потерпілому. Він пояснив, що не мав наміру постійно використовувати таку схему, але не зміг стриматися від повторних крадіжок, знаючи про безпорадність сусіда у використанні мобільного додатку.



Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану), а також ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронних систем). Йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте суд звільнив його від реального відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицький районний суд розглянув справу щодо чоловіка, який кількаразово крав кошти у свого сусіда, скидаючи гроші з його банківської картки на свою.Про це йдеться у вироку від 13 вересня.Обвинувачений – уродженець села Городок Маневицького району, одружений, має на утриманні малолітню дитину, непрацюючий, раніше не судимий.За даними слідства, у травні цього року він неодноразово здійснював крадіжки грошових коштів свого сусіда через мобільний додаток «Приват24». Чоловік скористався тим, що останній не вмів користуватися додатком, і запропонував допомогу з управління рахунком. Перший раз обвинувачений переказав собі 6 200 гривень. Упродовж наступних днів він здійснив ще кілька операцій, кожна з яких складала значні суми – 32 000, 80 000, 58 000, 45 000 та 25 000 гривень. Загалом чоловіку вдалося заволодіти коштами у сумі 246 200 гривень.Обвинувачений повністю визнав свою вину та компенсував збитки потерпілому. Він пояснив, що не мав наміру постійно використовувати таку схему, але не зміг стриматися від повторних крадіжок, знаючи про безпорадність сусіда у використанні мобільного додатку.Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану), а також ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронних систем). Йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте суд звільнив його від реального відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки.

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