У Луцькому районі 72-річний чоловік вкоротив собі віку

У Луцькому районі 72-річний чоловік вкоротив собі віку
У Луцькому районі 72-річний чоловік скоїв самогубство.

Про це пише видання "Волинь".

Вчора, 18 вересня, близько 18:00 години пенсіонер пішов із дому, не повідомивши рідним і не взявши з собою телефон.

На сполох забила онука, зателефонувавши працівникам відділення поліції Nº2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.

Тіло чоловіка знайшли неподалік автобусної зупинки. Він вкоротив собі віку, повісившись на дереві.

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Теги: Луцький район, самогубство, чоловік
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