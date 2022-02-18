У Луцькому районі 72-річний чоловік вкоротив собі віку





Про це пише видання



Вчора, 18 вересня, близько 18:00 години пенсіонер пішов із дому, не повідомивши рідним і не взявши з собою телефон.



На сполох забила онука, зателефонувавши працівникам відділення поліції Nº2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.



Тіло чоловіка знайшли неподалік автобусної зупинки. Він вкоротив собі віку, повісившись на дереві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі 72-річний чоловік скоїв самогубство.Про це пише видання "Волинь" Вчора, 18 вересня, близько 18:00 години пенсіонер пішов із дому, не повідомивши рідним і не взявши з собою телефон.На сполох забила онука, зателефонувавши працівникам відділення поліції Nº2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.Тіло чоловіка знайшли неподалік автобусної зупинки. Він вкоротив собі віку, повісившись на дереві.

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