У Луцькому районі 72-річний чоловік вкоротив собі віку
Сьогодні, 13:44
У Луцькому районі 72-річний чоловік скоїв самогубство.
Про це пише видання "Волинь".
Вчора, 18 вересня, близько 18:00 години пенсіонер пішов із дому, не повідомивши рідним і не взявши з собою телефон.
На сполох забила онука, зателефонувавши працівникам відділення поліції Nº2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
Тіло чоловіка знайшли неподалік автобусної зупинки. Він вкоротив собі віку, повісившись на дереві.
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Про це пише видання "Волинь".
Вчора, 18 вересня, близько 18:00 години пенсіонер пішов із дому, не повідомивши рідним і не взявши з собою телефон.
На сполох забила онука, зателефонувавши працівникам відділення поліції Nº2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
Тіло чоловіка знайшли неподалік автобусної зупинки. Він вкоротив собі віку, повісившись на дереві.
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