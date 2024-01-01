Через пункт пропуску на Волині рівнянин намагався ввезти в Україну російські книги

Через пункт пропуску на Волині рівнянин намагався ввезти в Україну російські книги
22 річний директор приватного підприємства з Рівненщини намагався через пункт пропуску "Устилуг" ввезти в України 64 книги, виготовлені в РФ.

Про це 19 вересня Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

З її слів, попри заборону ввезення товарів, що походять із країни-агресора та мають ознаки російської пропаганди 22 річний чоловік "зеленим коридором" намагався ввезти в Україну таку літературу.

Книги вилучили митники та склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу. Санкція статті передбачає накладення штрафу у вигляді 5 100 гривень та конфіскацію книг.

"Що далі будуть робити з літературою, де подано викривлену історію України — вирішуватиме суд. Її можуть утилізувати", — каже Валентина Черниш.

Мотиви 22-річного директора приватного підприємства з Рівненщини придбати такі книги собі за кордоном наразі невідомі, додала речниця митниці.

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Теги: рівнянин, кордон, російські книги
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