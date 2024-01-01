Безуглу звільнили з парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони

Безуглу звільнили з парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони
Верховна Рада звільнила народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони. Вона навіть не залишиться членом цього комітету.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише Громадське.

Натомість Безугла тепер працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики. Сама народна депутатка написала, що тепер її «боротьба не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру». Для цього вона, зокрема, пообіцяла публікувати свої дописи також і англійською мовою.

Раніше Безугла написала заяву на звільнення зі своєї посади в комітеті нацбезпеки, а голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія ініціював постанову про звільнення, за яку сьогодні, 19 вересня, і проголосували депутати.

До цього депутатку вже кілька разів без успіху намагалися виключити з комітету нацбезпеки. Нещодавно Безугла також вийшла з парламентської фракції «Слуга Народу». Своє рішення вона пояснила тим, що «не розуміє» пріоритетів колег по комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції «Слуга Народу» в тому, що вони «підкилимно» об’єднуються з опозицією «в питаннях саботажу».

Згодом вона опублікувала відео, як заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на засіданні читає її заяву на вихід із фракції. Відео вона підписала так: «Офіційно не “слуга народу”».

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Теги: Безугла, звільнення
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