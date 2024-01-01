У Луцькому районі - ДТП з мотоциклістами: троє осіб травмовані
Сьогодні, 11:42
Дві автопригоди трапилися у селі у селі Матейки та Башлики.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 18 вересня, близько 18:30 14-річний підліток, керуючи мотоциклом Ліфан, на автодорозі у селі Матейки не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Також тілесні ушкодження отримав 13-річний пасажир мотоцикла. Йому надали меддопомогу, не госпіталізовували.
Ще одна автопригода за участі мотоцикліста трапилася сьогодні вночі у селі Башлики. 47-річний мотоцикла Shineray не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували .
Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 18 вересня, близько 18:30 14-річний підліток, керуючи мотоциклом Ліфан, на автодорозі у селі Матейки не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Також тілесні ушкодження отримав 13-річний пасажир мотоцикла. Йому надали меддопомогу, не госпіталізовували.
Ще одна автопригода за участі мотоцикліста трапилася сьогодні вночі у селі Башлики. 47-річний мотоцикла Shineray не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували .
Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди.
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