У Луцькому районі - ДТП з мотоциклістами: троє осіб травмовані

У Луцькому районі - ДТП з мотоциклістами: троє осіб травмовані
Дві автопригоди трапилися у селі у селі Матейки та Башлики.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 18 вересня, близько 18:30 14-річний підліток, керуючи мотоциклом Ліфан, на автодорозі у селі Матейки не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Також тілесні ушкодження отримав 13-річний пасажир мотоцикла. Йому надали меддопомогу, не госпіталізовували.

Ще одна автопригода за участі мотоцикліста трапилася сьогодні вночі у селі Башлики. 47-річний мотоцикла Shineray не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували .
У Луцькому районі - ДТП з мотоциклістами: троє осіб травмовані

Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди.

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Теги: Волинь, поліція, мотоциклісти
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