На Волині судили чоловіка, який допомагав військовозобов’язаним перетнути кордон





Про це йдеться у



Обвинувачений – уродженець села Нова Гребля Чернігівської області, офіційно не працевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий.



За даними слідства, своїм «клієнтам» він представлявся фізичною особою підприємцем та діяв від імені реального ФОП (хоча насправді ним не був), основним видом діяльності якого є «Вантажний автомобільний транспорт» та який має відповідну ліцензію на здійснення такої діяльності.



У січні 2023 року обвинувачений виготовив та надав військовозобов'язаному українцю фіктивні документи про те, що він був працевлаштований водієм та внесений у систему «Шлях». У місті Устилуг Волинської області підсудний надав військовозобов’язаному автомобіль марки «Volkswagen Krafter» та проінструктував про дії, які необхідно вчинити для успішного перетину кордону. За свою послугу обвинувачений отримав винагороду у розмірі 2 500 доларів США. Але виїхати за межі країни «втікачу» не вдалося. На міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосін» він був викритий працівниками державної прикордонної служби України.



Свою схему обвинувачений провернув ще з одним військовозобов’язаним, який хотів незаконно покинути Україну. Він знову виготовив та надав «клієнту» фіктивний трудовий договір, а також документи про внесення його у систему «Шлях» як водія-міжнародника. У місті Червоноград Львівської області підсудний надав військовозобов’язаному автомобіль «Ореl Movano». Але коли той хотів перетнути кордон на міжнародному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», то теж був викритий прикордонниками.



«Своїми умисними діями, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненими повторно, з корисливих мотивів, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 ККУ», – зазначено у вироку суду.



Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд затвердив її та призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу 204 000 гривень, без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинський міський суд розглянув справу щодо чоловіка, який допомагав придатним до військової служби українцям покинути країну у військовий час.Про це йдеться у вироку від 17 вересня.Обвинувачений – уродженець села Нова Гребля Чернігівської області, офіційно не працевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий.За даними слідства, своїм «клієнтам» він представлявся фізичною особою підприємцем та діяв від імені реального ФОП (хоча насправді ним не був), основним видом діяльності якого є «Вантажний автомобільний транспорт» та який має відповідну ліцензію на здійснення такої діяльності.У січні 2023 року обвинувачений виготовив та надав військовозобов'язаному українцю фіктивні документи про те, що він був працевлаштований водієм та внесений у систему «Шлях». У місті Устилуг Волинської області підсудний надав військовозобов’язаному автомобіль марки «Volkswagen Krafter» та проінструктував про дії, які необхідно вчинити для успішного перетину кордону. За свою послугу обвинувачений отримав винагороду у розмірі 2 500 доларів США. Але виїхати за межі країни «втікачу» не вдалося. На міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосін» він був викритий працівниками державної прикордонної служби України.Свою схему обвинувачений провернув ще з одним військовозобов’язаним, який хотів незаконно покинути Україну. Він знову виготовив та надав «клієнту» фіктивний трудовий договір, а також документи про внесення його у систему «Шлях» як водія-міжнародника. У місті Червоноград Львівської області підсудний надав військовозобов’язаному автомобіль «Ореl Movano». Але коли той хотів перетнути кордон на міжнародному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», то теж був викритий прикордонниками.«Своїми умисними діями, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненими повторно, з корисливих мотивів, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 ККУ», – зазначено у вироку суду.Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд затвердив її та призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу 204 000 гривень, без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію